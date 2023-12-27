Учительница из Усть-Кута оформила кредит на мужа и перевела деньги аферистам

В Усть-Куте на уловку мошенников попалась преподаватель одной из местных школ. В мессенджере она получила сообщение от имени директора образовательного учреждения, которая предупредила о звонке правоохранителя и попросила серьезно отнестись к разговору.
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