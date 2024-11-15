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Стартап Akash Systems представил технологию охлаждения GPU с помощью алмазов Старт...

Стартап Akash Systems представил технологию охлаждения GPU с помощью алмазов Старт...

Стартап Akash Systems представил технологию охлаждения GPU с помощью алмазовСтартап из США Akash Systems заявил о разработке технологии охлаждения графических процессоров с помощью алмазов, которая способна снизить температуру на 20 °C и увеличить потенциал повышения частот на 25 %.

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