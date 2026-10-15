Ультиматум Трампа: Украинцам придется воевать вслепую, без связи и данных разведки Маск держит ВСУ на коротком поводке ВСУ в растерянности.
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Недолго музыка играла.. Старлинк опять в полную мощь заработал на Украине, и разведданные исправно начали поступать в Киев. Верить Трампу-себя не уважать.