Заявления о временной блокировке обмена разведданными Украины с США – лишь ширма. Киев пропустил удары, потому что Россия применила гиперзвуковое оружие, которое не смогли отследить американские радары.
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