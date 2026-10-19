«Минимум через полгода после войны»: Зеленский снова передумал проводить выборы Зеленский нашел новый предлог на неопределенный срок отложить проведение президентских выборов на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Четыре парома: че...
- ЮГ Семь выводов о бл...
- Четыре парома: че...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым