Глава БАПОР сообщил об освобождении удерживаемой ЦАХАЛ автоколонны ООН

Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини сообщил об освобождении удерживаемой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) автоколонны в секторе Газа.
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