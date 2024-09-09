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Глава БАПОР сообщил об освобождении удерживаемой ЦАХАЛ автоколонны ООН

Глава БАПОР сообщил об освобождении удерживаемой ЦАХАЛ автоколонны ООН

Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини сообщил об освобождении удерживаемой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) автоколонны в секторе Газа.

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