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Какой сегодня праздник: 2 февраля

Какой сегодня праздник: 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, в России отмечают День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР.

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