Полезно, сытно, просто. Три рецепта для зимнего завтрака от нутрициолога

С 1 января мы обычно начинаем новую жизнь. И встать на путь правильного питания — одно из обещаний, которое часто дают себе 31 декабря, вот только новогодние салаты доедим — и сразу смузи, овсянка, авокадо и отварная курица.
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