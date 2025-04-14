Назначен новый руководитель Управления ЗАГС Альметьевского района РТ

Автор: Эльза КузнецоваФото: пресс-служба Альметьевского района РТ Девятого апреля по итогам открытого конкурса на должность начальника Управления ЗАГС исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана назначена Ильсия Зубеирова.
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