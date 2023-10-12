Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

Какие стратегии по отношению к реальной женской слабости вы видели в жизни? А динамить всех подряд добившись дорогих подарков это слабость или сила? 😄😁

ч

чвсатпкьл

(попытка… как бы это помягче выразиться, использовать оставшийся у них ресурс за копейки) что за ресурс, это надо развернуть более ёмко и понятно. Вообще по содержанию написано как юмореска и много смешных моментов, но видимо у женщин это очень серьёзно. Из чего формируется ресурсное состояние? Удовольствие. Получать и давать. Способность насладиться даже самой простой вещью, элементарным событием: конфеткой, солнечным светом, цветом листвы, мягкостью вещей, ароматом еды и т.д.