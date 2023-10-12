Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    То что вьют верёвки с мужиков.Четыре стратегии,...
  • чвсатпкьл
    (попытка… как бы это помягче выразиться, использовать оставшийся у них ресурс за копейки) что за ресурс, это надо раз...Четыре стратегии,...
  • чвсатпкьл
    Какие стратегии по отношению к реальной женской слабости вы видели в жизни? А динамить всех подряд добившись дорогих ...Четыре стратегии,...

Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

«Приглашаю стройную женщину, которой негде жить, или сироту, или беженку для совместного проживания ко мне, в качестве помощницы и если полюбимся - женой, возможно матерью наших детей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
чвсатпкьл
Какие стратегии по отношению к реальной женской слабости вы видели в жизни? А динамить всех подряд добившись дорогих подарков это слабость или сила? 😄😁
Ответить
13 час.
ч
чвсатпкьл
(попытка… как бы это помягче выразиться, использовать оставшийся у них ресурс за копейки) что за ресурс, это надо развернуть более ёмко и понятно. Вообще по содержанию написано как юмореска и много смешных моментов, но видимо у женщин это очень серьёзно. Из чего формируется ресурсное состояние? Удовольствие. Получать и давать. Способность насладиться даже самой простой вещью, элементарным событием: конфеткой, солнечным светом, цветом листвы, мягкостью вещей, ароматом еды и т.д.
Ответить
13 час.
zn
zygmund nedialkow
То что вьют верёвки с мужиков.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх