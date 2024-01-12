Mike1975 Йеменское информационное агентство SABA в Сане сообщает, что американо-израильско-британская агрессия нанесла множественные авиаудары по столице Саны и провинциям Ходейда, Саада и Дамар.
Al Mayadeen: США, Великобритания начали агрессию против Йемена
Комментарии
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Людмила Фирстова
Геннадий, Вы хотите начать ядерную войну? Думайте, прежде, чем писать комментарий!
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1 д.
айрат
Правильно Геннадий полностью согласен, на все 100%!
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15 час.
а
айрат
Давно пора уничтожитьрхатых англожидов на этих островках! Эти пархатые оккупировали половину планеты: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия! Давно пора поставить жирный крест на этих пархатых пиратах грабителях!
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15 час.
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