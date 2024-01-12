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айрат

Давно пора уничтожитьрхатых англожидов на этих островках! Эти пархатые оккупировали половину планеты: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия! Давно пора поставить жирный крест на этих пархатых пиратах грабителях!