Al Mayadeen: США, Великобритания начали агрессию против Йемена

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Геннадий, Вы хотите начать ядерную войну? Думайте, прежде, чем писать комментарий!
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1 д.
айрат
Правильно Геннадий полностью согласен, на все 100%!
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15 час.
а
айрат
Давно пора  уничтожитьрхатых англожидов на этих островках! Эти пархатые оккупировали половину планеты: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия! Давно пора поставить жирный крест на этих пархатых пиратах грабителях!
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15 час.

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