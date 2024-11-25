Обученные Францией солдаты ВСУ отправились обратно на Украину

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обученные в стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования «Анна Киевская» отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях.
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