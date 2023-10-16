Искусствовед и историк моды Александр Васильев выяснил, кто запрещает ему работать в России Ирэн ОрлонскаяИсторик моды и искусствовед Васильев, известный своим непримиримым критическим подходом к мире моды, поделился деталями своего расследования и назвал имена тех, кто, по его мнению, стоит за запретом на его деятельность в России.