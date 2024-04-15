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Времена изменились: ещё несколько лет назад иранский удар по Израилю казался невозможным

Времена изменились: ещё несколько лет назад иранский удар по Израилю казался невозможным

Эксперты в разных странах мира продолжают обсуждать иранский удар по Израилю. На фоне заявлений о том, что он «ни к какому значительному материальному ущербу для Израиля не привёл», обозначается и позиция, которая звучит примерно так: главный ущерб от этой атаки не столько материальный, сколько репутационный.

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