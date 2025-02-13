Дональд Трамп хотел бы скорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США намерен обсудить с главами государств сокращение вдвое военных бюджетов Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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