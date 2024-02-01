Опять доллар по 120 рублей: когда и почему ждут повышения курса Евгения КомароваВо втором квартале 2024 года российский рубль может столкнуться с новыми вызовами, предостерегают экономисты и финансовые эксперты.
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