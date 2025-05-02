Ферстаппен получит обновленное днище на Гран-при Майами, Цунода будет использовать старое (RN365)

На Гран-при Майами австрийская команда привезла новое днище, утверждает RacingNews365. Свежий компонент получит лишь лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в то время как Юки Цунода продолжит использовать старый.
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