Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Киловатт киловатту рознь.

Киловатт киловатту рознь.

Правительство побудит регионы пересмотреть систему тарифов для населения По данным “Ъ”, правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.

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