Киловатт киловатту рознь.

Правительство побудит регионы пересмотреть систему тарифов для населения По данным “Ъ”, правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии