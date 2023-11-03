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Несекретные материалы

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Германию овцой повели на убой, а она подчинилась – Евродепутат

Германию овцой повели на убой, а она подчинилась – Евродепутат

На сей раз очевидное озвучил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек*Он поведал о том, что «Северные потоки» взорвали США, – взорвали, чтобы экономику ФРГ и Европы сделать, скажем мягко, менее конкурентоспособной.

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