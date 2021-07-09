Рим предателям не платит: холуйство перед США не приносит никаких экономических и финансовых выгод

Глядя на бегство американцев из Афганистана, сожалеешь, что украинская элита настолько безмозгла, что не выносит никаких уроков из таких политических актов А ведь совершенно очевидная наглядность выпирает, как грязный булыжник на хрустальном блюде.
Глядя на бегство американцев из Афганистана, сожалеешь, что украинская элита настолько безмозгла, что не выносит никаких уроков из таких политических актов А ведь совершенно очевидная наглядность выпирает, как грязный булыжник на хрустальном блюде.
Свежие комментарии