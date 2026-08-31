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Мировое обозрение

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Песков сравнил Исландию и Армению на фоне планов Еревана вступить в ЕС

Песков сравнил Исландию и Армению на фоне планов Еревана вступить в ЕС

Кремль отреагировал на планы Еревана начать процесс вступления в Евросоюз, указав на неоднозначность самой идеи евроинтеграции.

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