Осужденного на 24 года лидера читинской ОПГ отпустили на военную операцию

Приговоренный к 24 годам колонии строгого режима лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников заключил контракт с Минобороны и в 2024 году отправился на военную операцию, сообщает «Чита.
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