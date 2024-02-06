Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен о вине РФ и климата в проблемах фермеров

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высмеяла заявление главы Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен о вине Москвы и климата в проблемах фермеров из стран ЕС.
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