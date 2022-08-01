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Ирматов войдет в ЭСК РФС. В 2015-м он признавался лучшим арбитром мира

Бывший арбитр Равшан Ирматов в ближайшее время станет постоянным членом ЭСК РФС. 44-летний узбек – рекордсмен по обслуженным матчам (11) на чемпионатах мира в качестве главного рефери.

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