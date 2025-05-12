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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» планирует сохранить Келли Убре, Андре Драммонда, Эрика Гордона, Гершона Ябуселе и Квентина Граймса

Инсайдер Марк Стейн пишет, что, согласно его источникам в лиге, Келли Убре, Андре Драммонд и Эрик Гордон воспользуются опциями и останутся в клубе на следующий год.

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