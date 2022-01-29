Вирусолог Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны COVID-19

С уверенной точностью назвать сроки выхода России из так называемой пятой волны коронавируса сложно, однако с учетом нынешних темпов борьбы с инфекцией в мире и предпринимаемых мер безопасности можно предположить, что это произойдет лишь весной.
С уверенной точностью назвать сроки выхода России из так называемой пятой волны коронавируса сложно, однако с учетом нынешних темпов борьбы с инфекцией в мире и предпринимаемых мер безопасности можно предположить, что это произойдет лишь весной.
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