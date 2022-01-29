Пятый канал

31 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Просто Ангел-Хранитель дал ей ещё один шанс!!!Врач не поверил в...
  • Voldemar
    Да жаль Куравлева ...такой актерище!!!!Останется там уми...
  • BaTaNya BaTaNya
    А сам-то он кто и что?Никита Пресняков ...

Вирусолог Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны COVID-19

Вирусолог Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны COVID-19

С уверенной точностью назвать сроки выхода России из так называемой пятой волны коронавируса сложно, однако с учетом нынешних темпов борьбы с инфекцией в мире и предпринимаемых мер безопасности можно предположить, что это произойдет лишь весной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх