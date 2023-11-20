Во Владивостоке ведутся работы по замене тактильной плитки

На одной из центральных улиц Владивостока установили новые тактильные указатели, сообщает PRIMPRESS. По заказу администрации Владивостока компания-подрядчик устанавливает новые контрастные элементы, которые предназначены для людей .
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