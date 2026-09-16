Умерла актриса Наталья Данилова

"Да, Наталья Данилова скончалась 8 сентября", - сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской. В официальном канале театра на платформе "Макс" коллеги выразили соболезнования: "Театр им.
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