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"Зенит" рассматривает возможность аренды Изидора после покупки у "Локомотива"

"Зенит" рассматривает возможность аренды Изидора после покупки у "Локомотива"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность отправки нападающего Вильсона Изидора в аренду после вероятного выкупа его контракта у «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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