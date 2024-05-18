"Зенит" рассматривает возможность аренды Изидора после покупки у "Локомотива"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность отправки нападающего Вильсона Изидора в аренду после вероятного выкупа его контракта у «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.