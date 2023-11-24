Жена Воли Утяшева призналась, что чувствует к Владу Лисовцу

Знаменитая пара Павел Воля и Ляйсан Утяшева часто становятся центром внимания в СМИ. С одной стороны, это помогает им поддерживать свою популярность, с другой стороны, это может очень раздражать, поскольку большинство новостей, которые появляются в информационных источниках, имеют мало общего с реальностью их жизни.