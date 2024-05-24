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Директор ФСБ назвал цели заказчиков теракта в «Крокусе»: мозги промывали через интернет

Директор ФСБ назвал цели заказчиков теракта в «Крокусе»: мозги промывали через интернет

✅Задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников теракта; ✅Установят все обстоятельства теракта, причастные лица понесут наказание; ✅Подготовка, финансирование, нападение и отход террористов координировались членами "Вилаят Хорасана"* (запрещен в России) через интернет; ✅Координаторы "Вилаят Хорасана"* находились в Афгано-Пакистанской зоне; ✅Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан оказывают содействие в расследовании теракта; ✅Двое из четырех участников прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта; ✅Военная разведка Украины напрямую причастна к теракту в "Крокусе"; ✅Цель заказчиков теракта — ухудшение отношений стран СНГ через религиозные и национальные конфликты; ✅Англосаксы используют политическое и экономическое давление на руководство стран СНГ для закрепления в Центральной Азии.

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