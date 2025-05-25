🛠 Легендарную стелу Екатеринбурга приведут в порядок по требованию прокуратуры Прокуратура обязала мэрию Екатеринбурга отремонтировать стелу на въезде в город со стороны Ново-Московского тракта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛠 Легендарную стелу Екатеринбурга приведут в порядок по требованию прокуратуры Прокуратура обязала мэрию Екатеринбурга отремонтировать стелу на въезде в город со стороны Ново-Московского тракта.
Свежие комментарии