Ничушкин против «Эдмонтона»: передача, 3 броска и 2 перехвата за 18:29. У него 41 очко в 53 играх

Валерий Ничушкин сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». Россиянин помог «Колорадо» сравнять счет в матче с «Ойлерс» (2:1 Б) и перевести игру в овертайм.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии