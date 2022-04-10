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Ничушкин против «Эдмонтона»: передача, 3 броска и 2 перехвата за 18:29. У него 41 очко в 53 играх

Валерий Ничушкин сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». Россиянин помог «Колорадо» сравнять счет в матче с «Ойлерс» (2:1 Б) и перевести игру в овертайм.

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