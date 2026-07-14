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В России захотели разработать закон о травле в школах

В России захотели разработать закон о травле в школах

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях.

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