В Орле на Московской могут открыть двухэтажную СТО

Мэр Парахин согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства. Речь в опубликованном на портале мэрии документе, идёт о станции технического обслуживания автомобилей (СТО).
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