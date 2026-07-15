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В Орле на Московской могут открыть двухэтажную СТО

В Орле на Московской могут открыть двухэтажную СТО

Мэр Парахин согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства.  Речь в опубликованном на портале мэрии документе, идёт о станции технического обслуживания автомобилей (СТО).

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