Свердловский угрозыск разыскивает обманутую аферистами женщину, чтобы вернуть ей похищенные деньги

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан подозреваемый в причастности к мошенничеству молодой человек, 2004 года рождения.
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