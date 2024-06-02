Наша Таня: музыка Zivert, лирика Halsey, вдохновение Jorja Smith Певица Наша Таня в гостях у подкаста «слушай как я», в котором мы с гостями пытаемся составить уникальный плейлист на все случаи жизни и просто обсуждаем музыку, которая им нравится.