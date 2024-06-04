Захарова осудила США за изъятие паспорта у Риттера, собравшегося в РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у экс-разведчика Соединенных Штатов Скотта Риттера, который планировал посетить РФ.
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