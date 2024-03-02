Трансляция открытия Всемирного фестиваля молодёжи 🗓 2 марта, 16:00 📍 Спортивный парк Сириуса 📍 Вход свободный 📺 Интересный Сочи.
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Трансляция открытия Всемирного фестиваля молодёжи 🗓 2 марта, 16:00 📍 Спортивный парк Сириуса 📍 Вход свободный 📺 Интересный Сочи.