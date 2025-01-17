Россиян предупредили об опасности использования посуды из популярного материала

Химик Дорохов: Посуда из хрусталя может угрожать здоровью при закваске Посуда из хрусталя может нести реальную угрозу для здоровья, если использовать ее для хранения и приготовления квашеных и маринованных продуктов, сообщил доцент кафедры неорганической химии им.
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