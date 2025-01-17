FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 848 подписчиков

Россиян предупредили об опасности использования посуды из популярного материала

Россиян предупредили об опасности использования посуды из популярного материала

Химик Дорохов: Посуда из хрусталя может угрожать здоровью при закваске Посуда из хрусталя может нести реальную угрозу для здоровья, если использовать ее для хранения и приготовления квашеных и маринованных продуктов, сообщил доцент кафедры неорганической химии им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх