Россиян предупредили об опасности использования посуды из популярного материала

Химик Дорохов: Посуда из хрусталя может угрожать здоровью при закваске Посуда из хрусталя может нести реальную угрозу для здоровья, если использовать ее для хранения и приготовления квашеных и маринованных продуктов, сообщил доцент кафедры неорганической химии им.