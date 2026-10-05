До 424 дней работы — и это не ошибка. Умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar получили двустороннюю солнечную зарядку

Новая модель оснащена AMOLED-экраном на 3000 нит, сапфировым стеклом и титановой защитой корпуса Умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar поступили в продажу в Китае по цене 4499 юаней.
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