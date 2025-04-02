Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине

Будни мужчин. Все что нам интересно

Россия на фоне пробуксовки переговоров получает возможность накопить ресурсы для будущих ударов с высокой плотностью в нужный момент – в ответ на обострение или для срыва попыток ВСУ перейти к активным действиям.