В Кашире благоустраивают лесопарковую зону

В микрорайоне Кашира-2 началось комплексное благоустройство лесопарковой зоны. Рабочие уже завершили планировку грунта под парковку на 150 машино-мест и бетонирование основания под спортивную и детскую площадки.
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