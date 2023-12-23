Соскин: Зеленский обрадовался обострению техногенной катастрофы в Киеве

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что пока в украинской столице постепенно происходит техногенная катастрофа, обстрелы наносят ущерб логистической инфраструктуре, глава киевского режима Владимир Зеленский радуется, что «еще не объявлен блэкаут».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии