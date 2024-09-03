В ГД внесут законопроект о лишении свободы за незаконную выдачу гражданства РФ

Парламентарии внесут на рассмотрение Думы законопроект о введении уголовной ответственности за деятельность, которая повлекла за собой незаконную выдачу мигрантам вида на жительство или гражданства России.
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