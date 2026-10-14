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Газета.ру

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Володин поздравил новоизбранных депутатов с введением против них санкций ЕС

Володин поздравил новоизбранных депутатов с введением против них санкций ЕС

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании поздравил депутатов девятого созыва с включением их имен в санкционный список Европейского союза.

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