Володин поздравил новоизбранных депутатов с введением против них санкций ЕС

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании поздравил депутатов девятого созыва с включением их имен в санкционный список Европейского союза.
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