Украинский вратарь Захарченко пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги»

Он уверен, что форвард не заслуживает восхищения публики Голкипер сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко перед матчем, в котором форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную шайбу в Национальной хоккейной лиге, заявил, что россиянин не заслуживает восхищения публики, пишет РИА Новости.