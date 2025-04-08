Украинский вратарь Захарченко пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги»

Он уверен, что форвард не заслуживает восхищения публики Голкипер сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко перед матчем, в котором форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную шайбу в Национальной хоккейной лиге, заявил, что россиянин не заслуживает восхищения публики, пишет РИА Новости.
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