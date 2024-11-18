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Закон, порядок, государство

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В Черкесске полицейские и члены Общественного совета при МВД по КЧР рассказали студентам о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни

В Черкесске полицейские и члены Общественного совета при МВД по КЧР рассказали студентам о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни

Сегодня в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» на базе Карачаево-Черкесского медицинского колледжа полицейские и общественники провели встречу со студентами 1-3 курсов по профилактике употребления и распространения наркотиков подростками, а также популяризацию среди них здорового образа жизни.

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