Филат – о реакции Майи Санду на встрече с гражданами Сорок: «Президент не должен пугать граждан»

Бывший премьер-министр Влад Филат прокомментировал поведение президента Майи Санду во время недавней встречи с гражданами в Сороках, заявив, что она неадекватно отреагировала на вопросы людей о повышении тарифов.
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