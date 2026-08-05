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Возвращение аристократов: имя, которое стало новым фаворитом российских родителей

Возвращение аристократов: имя, которое стало новым фаворитом российских родителей

Имя Лев вошло в тройку самых популярных имён для новорождённых: родители возвращают моду на дореволюционную классику Имя Лев стремительно набирает популярность и впервые вошло в тройку самых востребованных мужских имён среди новорождённых.

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