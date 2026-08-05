Возвращение аристократов: имя, которое стало новым фаворитом российских родителей

Имя Лев вошло в тройку самых популярных имён для новорождённых: родители возвращают моду на дореволюционную классику Имя Лев стремительно набирает популярность и впервые вошло в тройку самых востребованных мужских имён среди новорождённых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии